مايورال: رحلتُ عن ريال مدريد بخلاف رغبة المدرب زيدان

المصدر: حميد نعمان ■دبي

فاجأ مهاجم ريال مدريد، بورخا مايورال، المعار منذ بداية الموسم الجاري إلى فريق روما الإيطالي، الجميع في إدارة ريال مدريد، بعد أن قال إن «رحيله إلى روما كان بخلاف رغبة المدرب زين الدين زيدان»، وإنه كان من المفترض رحيل الصربي لوكا يوفيتش.

ونقلت صحيفة «أس» الإسبانية عن مايورال قوله: «حين عدت إلى ريال مدريد في الفترة الإعدادية للموسم الجديد، كنت في طريقي إلى المغادرة، لكن زين الدين زيدان أخبرني وقتها بأنه مقتنع بإمكاناتي ويصر على بقائي»، وتابع: «بعد ذلك تحدث زيدان إلى إدارة النادي، وكانت القناعة أن يغادر لوكا يوفيتش وأستمر أنا معهم».

وقال إن المفاجأة الصادمة له كانت دفعه إلى الرحيل بنظام الإعارة إلى روما، بينما استمر يوفيتش مع الفريق، وأشار إلى أنه لا يفهم ما حصل معه.

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