زيدان يرفض طلب هازارد.. وجمهور الريال يخشى "ديمبلي المدريدي"

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم الخميس بان مدرب ريال مدريد الإسباني، الفرنسي زين الدين زيدان رفض طلب نجمه البلجيكي إدين هازارد بالمشاركة في مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة في 24 أكتوبر الجاري بعدما بذل مجهوداً مضاعفاً في التدريبات المنفردة وجلسات التأهيل من الإصابة التي تعرض لها أخيراً.

وقالت الصحيفة: "إن زيدان يخشى من تجدد الإصابة العضلية لهازارد مما يعني أنه لن يلحق بالفريق في المواجهة المرتقبة وسيتم إشراكه في قائمة الريال اعتباراً من نوفمبر المقبل".

يذكر أن هازارد تعرض إلى كثير من الإصابات في صفوف ريال مدريد، الأمر الذي يبعث القلق في نفوس أنصار ريال مدريد خوفاً من السقوط في الفخ الذي وقع فيه برشلونة بتعاقده مع الفرنسي عثمان ديمبلي الذي لا يلبث أن يعود من إصابة حتى يتعرض لأخرى.

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