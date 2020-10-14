أرسنال يكافئ أوزيل بـ 8 ملايين جنيه أسترليني دون أن يلعب مباراة واحدة

المصدر: جوني جبور-دبي

كشفت صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية، عن تلقي الألماني مسعود أوزيل، مكافأة مالية من ناديه أرسنال بلغت ثمانية ملايين جنيه أستراليني، رغم خروجه من حسابات المدير الفني للفريق الإسباني ميكي أرتيتا، وعدم مشاركته في المباريات.

وقالت الصحيفة البريطانية: "إن حصول أوزيل على المكافأة رغم أنه لم يشارك في أي مباراة منذ مارس الماضي، تندرج ضمن فئة الولاء للفريق، خصوصاً أن الدولي الألماني بات مستحقاً للمكافأة منذ سبتمبر الماضي، وذلك بموجب أحد البنود في عقده الذي جدده في يناير 2018".

يذكر أن مشاركات مسعود أوزيل انخفضت بشكل ملحوظ مع أرسنال في العام الأخير، ولم يتم استدعاءه ولو لمباراة واحدة في هذا الموسم من قبل مدربه الإسباني أرتيتا، كما لم يتم ضمه إلى قائمة بطولة الدوري الأوروبي التي يشارك بها الأرسنال، ويتبقى في عقده مع "الغانرز" عام واحد.

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