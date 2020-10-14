مرتضى منصور يستعيد ذاكرة "السيديهات".. ويهدد الجنايني بـ"تسجيل صوتي"

المصدر: أحمد طارق - دبي

كشف رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، عن حصوله على تسجيل صوتي، ادعى أنه "مسيء"، ويعود إلى رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عمرو الجنايني. وقال مرتضى لقناة الزمالك:"وصلتني تسجيلات من صحافي محترم من جلسة تجمع بين كل من عمرو الجنايني، وهشام حطب وعلاء جبر وياسر إدريس من اللجنة الأولمبية".

وأضاف: "قاموا خلال تلك الجلسة، وفقا للتسجيلات بسبي، وسب أمي الراحلة، بجانب أشخاص آخرين في الدولة، وبألفاظ بذيئة ومسيئة". يذكر أن مرتضى منصور اشتهر بادعائه امتلاك ملفات للعديد من الشخصيات المعروفة، إذ يقول أنه يضع هذه الملفات على أقراص مدمجة "سيديهات"، وقد أثار جدلا واسعا في مناسبات عدة في السابق بسبب هذا الأمر.

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