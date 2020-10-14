سجل هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه فقتله زملاؤه.. القصة الكاملة لوفاة أواسي!

المصدر: متابعة محمد الحتو - الإمارات اليوم

ذكرت صحيفة "ديلي مونيتور" الأوغندية بأن اللاعب تشرشل أواسي لقي مصرعه أمس الثلاثاء على أيدي زملائه في الفريق بعد تسببه بشكل مباشر في الخسارة خلال مباراة ودية أمام أحد الأندية.

ونقلت وسائل الإعلام العالمية والعربية ومنها عكاظ السعودية وقناة روسيا اليوم عن الصحيفة الأوغندية بأن "اللاعب البالغ من العمر 22 عاما كان يلعب مع فريقه في مباراة ودية أمام أحد الأندية، في مقاطعة لامو شمال أوغندا، وتسببت إحدى تمريراته الخاطئة في تلقي شباك فريقه هدفا عكسيا".

وأوضحت: "قام العديد من اللاعبين الغاضبين بلكم وركل أواسي قبل أن يتم فصلهم في النهاية، وتصاعدت المشاجرة بعد المباراة عندما قررأواسي الانتقام من أحد المعتدين عليه ودفعه عن الدراجة".

وتابعت: "لقد أدت المشاجرة إلى إصابة اللاعب بجروح خطيرة، وتم نقله إلى المستشفى، لكن محاولات الأطباء لإنقاذ حياته باءت بالفشل".

من جهتها، أكدت الشرطة احتجاز لاعبين مشتبه بهم في مقتل أواسي، وأن التحقيق معهم مستمر.

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