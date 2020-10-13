منتخب أوروبي بدون جهاز فني قبل ساعات من مباراة مهمة

تلقى إيريك هامرين المدير الفني لمنتخب أيسلندا لكرة القدم وبقية أعضاء الجهاز الفني للمنتخب أوامر بالدخول في الحجر الصحي قبل ساعات من مواجهة مهمة أمام منتخب بلجيكا في دوري أمم أوروبا. وأعلن الاتحاد الأيسلندي لكرة القدم هذه الخطوة اليوم بعد أن أصيب موظف في مقر الاتحاد بريكيافيك بكورونا، ولم يتأثر أي لاعب.

ومن المقرر أن يستضيف منتخب أيسلندا نظيره البلجيكي غدا في دوري أمم أوروبا. وكتب الاتحاد أن حاليا لا توجد أي علامات بان المباراة لن تقام.

ويقبع المنتخب الأيسلندي في المركز الأخير بالمجموعة الثانية بدوري القسم الأول، حيث لم يسجل أي نقطة في مبارياته الثلاث. وتتصدر إنجلترا المجموعة برصيد سبع نقاط، وتأتي بلجيكا خلفها بست نقاط، ثم الدنمارك بأربع نقاط.

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