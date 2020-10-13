"صالات جيم" يملكها كريستيانو رونالدو تحت مجهر "كورونا"

المصدر: جوني جبور - دبي

كشف تقرير لقناة "Telecinco" الإسبانية، عن أن صالات الجيم المسماة "CR/ Fitness by Crunch"، والمملوكة لمهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي ونجم المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو، لا تراعي في مراكزها المنتشرة في إسبانيا والبرتغال الإجراءات الصحية لمواجهة عدوى "فيروس كورونا المستجد كوفيد -19"، وأنها تخالف القوانين في كلا البلدين.

وذكر التقرير أن سبعة أشخاص في إحدى غرف هذه الصالات الرياضية، لم يرتدو الأقنعة الطبية، كما أن هناك غياب تام للتباعد الاجتماعي ومسافة الأمان. وأوضح تقرير القناة الإسبانية، أن اللوائح لا يتم الالتزام بها في الصالات، وتعرّض سلامة مرتاديها للخطر. وأشار التقرير إلى أن النجم البرتغالي رونالدو قد يكون غافلاً عن الإخفاقات الأمنية الموجودة في بعض مشروعاته، والتي لا تمتثل لاستخدام الأقنعة ولا تلتزم بالمسافة الأمنة بين المشاركين.

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