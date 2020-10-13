نجم منتخب البرازيل يتغنى بقدرات محمد صلاح

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تغنى نجم منتخب البرازيل، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول روبرتو فيرمينو، بأداء زميله بالفريق الإنجليزي، ومنتخب مصر، محمد صلاح، وذلك خلال لقاء مع موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ويتواجد نجمي هجوم فريق ليفربول معاً منذ صيف عام 2017 في "الريدز"، بعدما انتقل محمد صلاح إلى قلعة "أنفيلد" قادمًا من صفوف روما مقابل 42 مليون يورو. وقال فيرمينيو، المتواجد حالياً مع منتخب البرازيل، والذي يستعد لخوض مباراة بيرو غدا في تصفيات كأس العالم 2022: أنا معجب بمحمد صلاح، أحب طريقته في اللعب، بالإضافة إلى أنه دائماً ما يسجل الكثير من الأهداف، من الصعب أن تصدق جديته في التدريبات والمباريات، لذلك أشعر بسعادة كبيرة لأنني قادر على اللعب بجانبه وبجانب ساديو ماني لأنه أيضاً لاعب رائع.

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