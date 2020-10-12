الأهلي والزمالك.. السفر معاً على طائرة واحدة "ممنوع" لهذا السبب!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشفت قناة "أون سبورت" عن سبب عدم سفر بعثتي ناديي الأهلي والزمالك إلى المغرب على متن طائرة واحدة خصوصاً أنهما سيتوجهان إلى الدار البيضاء في التوقيت نفسه لخوض مباراتي الوداد والرجاء في ذهاب دوري أبطال إفريقيا يومي 17 و18 أكتوبر الجاري على التوالي.

وقال حارس مرمى المنتخب المصري السابق، الإعلامي الحالي أحمد شوبير خلال البرنامج: "سألنا (عن سبب عدم سفر الأهلي والزمالك للمغرب على متن نفس الطائرة)، وقالوا لنا إن هذا الأمر ضد السلامة الجوية، ومستحيل أن يسافر فريقان متنافسان على طائرة واحدة".

وضرب شوبير مثالاً في حالة مشابهة، قائلاً: "في العام 1994، عاد لاعب من نادي الزمالك على متن الطائرة التي كانت تقل بعثة الأهلي من جنوب إفريقيا، بعد فوز الفارس الأبيض بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الأهلي.. لكن يبدو أن كل شيء تغير بسبب اختلاف العصر الحالي عن الماضي".

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