بالصور: تنمّروا عليه في المدرسة وبعد سنوات أصبح أطول لاعب كريكيت في العالم

المصدر: متابعات - محمد الحتو

تحول الشاب الباكستاني مدثر جوجار من طفل عانى حملة تنمر شرسة خلال السنوات الماضية إلى أطول لاعب كريكيت في العالم، (مترين و30 سنتيمتراً)، في وقت لم يتجاوز عمره 21 ربيعاً.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم الاثنين: "يلعب جوجار حالياً في فريق الكريكيت لاهور كالاندرس، ويرغب في تحقيق حلمه بالانضمام إلى منتخب باكستان خلال الفترة المقبلة"، ليصبح نجماً كبيراً ليطوي صفحة مريرة في حياته التي عانى فيها التنمر والمضايقات في المدرسة والشارع.

وكشفت الصحيفة عن مشكلات عانى منها جوجار في فترة طفولته، إذ كان أطول طفل في المدرسة، (1.82 متر) حين كان في العاشرة من عمره، وبعدها أصبح طوله متران عندما التحق بالثانوية.

ونقلت الصحيفة عن جوجار قوله: "كانت أسرتي قلقة لأنني واصلت النمو إلى ذلك الطول، ولم يتمكنوا من فهم سبب زيادة طولي عن إخوتي.. والدي اصطحبني إلى أكثر من طبيب وكدوا له بأنني أعاني من حالة هرمونية تجعلني أطول من الإنسان العادي، ولم يستطيعوا معرفة ما إذا كان طولي سيزيد".

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