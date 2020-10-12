روبينيو يعود إلى «نادي بيليه ونيمار» براتب 230 يورو فقط

المصدر: ساو باولو ■أ.ف.ب

عاد المهاجم السابق للمنتخب البرازيلي روبينيو، للمرة الرابعة الى صفوف فريقه سانتوس، حيث بدأ مسيرته الاحترافية قبل الانضمام إلى ريال مدريد وميلان ومانشستر سيتي.

وأعلن سانتوس، النادي السابق للنجمين بيليه ونيمار، في بيان أن روبينيو (36 عاماً) وقع على عقد مدته خمسة أشهر مقابل راتب رمزي (230 يورو). ويتضمن العقد مكافآت في حال تحقيق الأهداف بالإضافة الى بند للتجديد لمدة عام وسبعة أشهر.

وكان روبينيو بلا نادٍ منذ أغسطس الماضي عندما انتهى عقده مع اسطنبول باشاك شهير التركي.

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