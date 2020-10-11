نجم مانشستر يونايتد يقترب من الدوري السعودي

المصدر: جوني جبور-دبي

كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن تلقي النجم الإسباني خوان ماتا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، عرضا ضخم من أحد اندية الدوري السعودي.

وقالت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطنية، إن: "النجم الإسباني "ماتا" تلقى عرضاً مربحاً من الشرق الأوسط بقيمة 11.5 مليون جنيه إسترليني سنوياً، وبالتحديد من الدوري السعودي".

وأوضحت الصحيفة نقلاً عن خبير الانتقالات إيان ماكغاري، أن: "حركة قوية ستبدأ في أولد ترافورد، خاصة على صعيد خوان ماتا الذي عرض عليه صفقة مربحة للغاية للانتقال من مانشستر يونايتد إلى الدوري السعودي"، مشيراً في تصريحاته إلى قيمة العرض التي تصل إلى 15 مليون دولار سنوياً.

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