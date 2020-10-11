تعرف إلى رواتب السومة وخريبين في الدوري السعودي

المصدر: جوني جبور-دبي

كشفت صحيفة "المرصد" السعودية، عن رواتب لاعبي الدوري السعودي لكرة القدم، ومن ضمنها رواتب المحترفين في كل من ناديي الأهلي والهلال، اللذين يلعب في صفوفهما الدوليين السوريين عمر السومة، ومواطنه عمر خريبين.

ووفقاً للصحيفة، تصدر عمر السومة قائمة الأعلى أجراً في ناديه الأهلي، إذ يتقاضى النجم السوري راتباً شهرياً يصل إلى 833 ألف ريال سعودي، فيما يحتل مواطنه عمر خريبين قائمة ثالث أعلى المحترفين أجراً في الهلال براتب شهري يبلغ 142 ألف ريال سعودي.

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