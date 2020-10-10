سواريز: بكيت بسبب طريقة مغادرتي لبرشلونة

المصدر: مونتيفيدو ■د.ب.أ

تحدث النجم الأوروغوياني لويس سواريز عن مشاعر الضيق التي انتابته لدى الرحيل عن صفوف فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، حيث طالبه النادي الكاتالوني بالرحيل، قبل أن ينضم إلى صفوف أتلتيكو مدريد. وجاء ذلك خلال تصريحات سواريز للصحافيين عقب المباراة التي فاز فيها منتخب أوروغواي على نظيره تشيلي 2 /‏ 1 أول من أمس، في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم. وقال سواريز (33 عاماً): «كانت هناك أيام كنت أبكي فيها بسبب الوضع الذي أعيشه، وطريقة مغادرتي للفريق».

وأضاف: «جرى إرسالي للتدرب بشكل منفرد، بعيداً عن اللاعبين الــ22 بالفريق. لكن زوجتي كانت الوحيدة التي رأت مشاعر الانكسار لدي». وحقق سواريز بداية جيدة مع أتلتيكو، وسجل للفريق هدفين في مباراته أمام غرناطة التي انتهت بفوز أتلتيكو 6/‏1 في سبتمبر الماضي.

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