سواريز يعترف: بكيت من طريقة برشلونة في الاستغناء عن خدماتي

المصدر: وكالات

اعترف نجم منتخب الاوروغواي لويس سواريز بانه بكى بسبب الطريقة التي تم فيها الاستغناء عن خدماته في صفوف نادي برشلونة الاسباني قبل انتقاله إلى جاره أتلتيكو مدريد، مشيراً إلى أنه لم يتفاجأ بالدعم الذي لقيه من زميله السابق النجم الارجنتيني ليونيل ميسي.

وبعد أن سجل 198 هدفاً في صفوف الفريق الكاتالوني الذي انتقل اليه صيف عام 2014، ما جعله منه ثالث افضل هداف في تاريخ النادي، عرف سواريز من خلال الصحف الإسبانية بأنه لم يعد ضمن مخططات المدرب الهولندي الجديد رونالد كومان قبل أن يتحدث لدقائق وجيزة هاتفيا مع الأخير.

وقال سواريز بعد تسجيله أحد هدفي منتخب بلاده في مرمى تشيلي في تصفيات اميركا الجنوبية المؤهلة الى مونديال قطر 2022 "الطريقة التي تمت فيها الأمور من خلال الشعور بطردك هي اكثر ما يؤذيني. كانت تلك الايام صعبة للغاية. لقد بكيت جراء كل ما حصل لي".

وانتقد ميسي قرار ناديه بالاستغناء عن خدمات سواريز مشيرا الى انه لم يعد "شيء يفاجأه من الان وصاعدا"، نظرا للتخبط التي تعيشه ادارة النادي برئاسة جوزيب ماريا بارتوميو.

وعلق سواريز على مساندة ميسي له "الطريقة التي تصرف فيها النادي تجاهي لم تكن جيدة وهي أزعجت ميسي ايضا".

وأضاف "هو يدرك كم كانت صعبة تلك الفترة التي امضيناها سويا. لم أفاجأ لمساندته لي لأنني أعرفه جيدا. أدرك تماما الوجع الذي شعر به".

وختم "بعض الامور لا يدركها كثير من الناس، لكن الذهاب الى برشلونة والطلب منك ان تتدرب منفردا لأنك لن تخوض مباراة الفريق الاول ليس بالامر السهل. لقد رأت زوجتي كم كنت حزينا ومشمئزا. كل ما كنت اريد ان اضحك وان اكون سعيدا على ارضية الملعب مجددا ولم يكن يراودني اي شك عندما سنحت لي الفرصة للانضمام الى اتلتيكو مدريد".

ونجح سواريز في تسجيل هدفين في مباراته الرسمية الاولى مع اتلتيكو وساهم بصناعة احد الاهداف الاخرى.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news