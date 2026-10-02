ميسي يشتري نادياً في الدوري الإسباني

أعلن نادي إيلدينسي، امس الخميس، استحواذ النجم الأرجنتيني وقائد إنتر ميامي الأمريكي، ليونيل ميسي، رسميا على ملكية الفريق الناشط في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

وتعود ملكية إيلدينسي حاليا لمجموعة الاستثمار الكولومبية "مجموعة TH"، والتي تمتلك أيضا أندية في كل من كولومبيا وسويسرا.

وجاء في البيان الرسمي الصادر عن النادي الإسباني: "إن وصول واحدة من أبرز الشخصيات في تاريخ الرياضة إلى كرة القدم المحترفة في إسبانيا كمالك لنادي سي دي إيلدينسي، يمثل بداية لمشروع طويل الأجل يهدف إلى دفع التنمية الرياضية والمؤسسية والاجتماعية للنادي".

ويعد إيلدينسي ثاني ناد يستحوذ عليه أسطورة برشلونة والمنتخب الأرجنتيني في إسبانيا، حيث تأكد في وقت سابق من هذا العام شراؤه لنادي كورنيلا الناشط في دوري الدرجة الخامسة بمدينة برشلونة.

ومع ذلك، يمثل إيلدينسي أول ناد محترف يستثمر فيه ميسي صاحب الـ39 عاما، كونه يتفوق على كورنيلا الذي يصنف ضمن أندية شبه المحترفين.

وإلى جانب استثماراته في إسبانيا، يشارك ميسي جزئيا في ملكية نادي ديبرتيفو إل إس إم (Deportivo LSM) الأوروغوياني برفقة زميله في إنتر ميامي لويس سواريز.

وقضى نادي إيلدينسي، الذي تأسس عام 1921، معظم تاريخه خارج دوريات الدرجة الأولى والثانية في إسبانيا.

وشهدت السنوات الأخيرة تقلبات في مسيرة الفريق، إذ صعد إلى دوري الدرجة الثانية عام 2023 لأول مرة منذ عام 1964، قبل أن يهبط عام 2025، ثم يعود مجددا خلال الصيف الماضي.

ويعيش الفريق أزمة فنية مع بداية الموسم الحالي، حيث تقرر إقالة المدرب كلاوديو باراغان بداية هذا الأسبوع إثر فشله في تحقيق أي انتصار خلال المباريات الأربع الأولى، ليبقى الفريق حاليا دون مدير فني.