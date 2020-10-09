الاتحاد الآسيوي يرد اعتراض النصر السعودي

المصدر: وكالات

ردّ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الجمعة اعتراض النصر السعودي حيال أهلية مشاركة بعض لاعبي برسبوليس الإيراني في نصف نهائي النسخة الحالية من دوري الأبطال التي فاز فيها الفريق الإيراني بركلات الترجيح، ليبلغ النهائي المقرر في 19 ديسمبر المقبل.

وأصدر الاتحاد القاري بياناً متقضبا أكد فيه عدم قبول احتجاج النصر، قائلاً: "أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قراراً اليوم الجمعة برد الاعتراض المقدم من نادي النصر السعودي، بخصوص مباراة قبل نهائي دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، بحسب المادة 59 من تعليمات دوري أبطال آسيا 2020".

وكان النصر قد اعترض على مشاركة بعض لاعبي برسبوليس في المباراة التي اقيمت في الدوحة الاسبوع الماضي وفاز فيها 5-3 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والاضافي.

واعترض النصر على إبرام النادي الإيراني تعاقدات مع بعض اللاعبين إبان مهلة منحه إياها الاتحاد الدولي، من أجل سداد مستحقات للمدرب السابق الكرواتي برانكو ايفانكوفيتش على خلفية قضية رفعها الاخير ضد النادي للحصول على مستحقات متأخرة، قبل أن يصدر فيفا لاحقا عقوبة تقضي بحرمان النادي من التعاقدات.



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