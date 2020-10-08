صدمة لجمهور برشلونة.. ميسي أجرى مكالمة هاتفية مع مورينيو!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشفت صحيفة "صن" البريطانية بأن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أجرى مكالمة هاتفية طويلة مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عندما كان الأخير مديراً فنياً لفريق تشيلسي الإنجليزي في صيف 2004، طلب خلالها "البرغوث" اللعب تحت قيادة "المدرب الاستثنائي".

وقالت الصحيفة اليوم الخميس نقلاً عن شبكة "سكاي إيطاليا" إن "ميسي كان يرغب بشدة اللعب في فريق يقوده مورينيو الذي كان وقتها يتصدر المشهد الكروي وخطف الأنظار في المنطقة الفنية مع نادي بورتو البرتغالي الذي قاده للفوز بدوري أبطال أوروبا عام 2000، قبل الانتقال للدوري الإنجليزي".

وأضافت الصحيفة: "أن أمنية ميسي لم تتحقق لأنه لم يكن يبلغ وقتها الـ 17 من عمره".

وأثارت المعلومة الجديدة المتداولة في الساحة الأوروبية حالياً جدلاً واسعاً بين الجماهير البرشلونية والمدريدية لاسيما أن مورينيو كان العدو اللدود للنادي الكاتالوني عندما درّب الفريق الملكي وأشعل الأجواء الإسبانية بين الغريمين.

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