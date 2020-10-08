ملف مشترك إسباني - برتغالي لتنظيم مونديال 2030

المصدر: وكالات

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم أمس في العاصمة البرتغالية لشبونة في بيان أنه توصل إلى اتفاق مع نظيره وجاره البرتغالي من أجل تقديم ترشيح مشترك لاستضافة نهائيات كأس العالم عام 2030. وقال رئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس "القليل من الأشياء يمكن أن تولد حماسا أكبر من إمكانية تنظيم كأس العالم وليس هناك شريك أفضل من البرتغال. سنعمل يدا بيد مع الاتحاد البرتغالي".

وجاء الاتفاق على هامش المباراة الدولية الودية التي خاضتها البرتغال وجارتها إسبانيا أمس على ملعب جوزيه ألفالاده في لشبونة وانتهت بالتعادل السلبي.

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