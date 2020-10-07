الاتحاد الإيطالي يعزل منتخب الشباب بسبب كورونا

المصدر: وكالات

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم خضوع منتخب الشباب (تحت 21 عاما) للعزل الصحي في معسكره، بعد أن كشفت الفحوص عن إصابة لاعبين اثنين بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن اللاعبين اللذين جرى الكشف عن إصابتهما بالعدوى خلال معسكر تيرينيا بالقرب من مدينة بيزا الإيطالية، لم تظهر عليهما أعراض.

ويحل المنتخب الإيطالي للشباب ضيفا على نظيره الأيسلندي بعد غد الجمعة ثم يستضيفه يوم الثلاثاء المقبل في بيزا ضمن تصفيات بطولة أمم أوروبا للشباب (تحت 21 عاما). ومن ناحية أخرى، نقلت وسائل إعلام عن السلطات الصحية في تورينو أن سبعة من لاعبي يوفنتوس غادروا فندق "جيه-هوتيل" المملوك للنادي، والذي يخضع فيه الفريق للعزل منذ السبت الماضي، بعد الكشف عن حالتي إصابة بكورونا بين العاملين في النادي.

وتردد أن كريستيانو رونالدو ورودريجو بينتاكور وخوان كوادرادو وباولو ديبالا ودانيلو، لحقوا بمنتخبات بلادهم كما غادر جيانلويجي بوفون وميري ديميرال الفندق وتوجها إلى مقر إقامتهما. وقد يشكل رحيل اللاعبين انتهاكا لبروتوكول السلامة المتبع لدى الاتحاد الإيطالي والقوانين الصحية.

أما ليوناردو بونوتشي وجيورجيو كيليني، فقد بقيا في الفندق ويجريان التدريبات بالقرب منه، رغم استدعائهما من قبل روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي، لمباراة ودية ومباراتين أخريين في دوري أمم أوروبا خلال الأيام المقبلة.

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