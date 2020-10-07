وزير الرياضة المصري يعلق على أزمة مرتضى منصور.. وحازم إمام يدعم رئيس الزمالك

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تواصلت أزمة رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور في الشارع الرياضي المصري، بعد أن تدخل أيضاً في القضية وزير الرياضة المصري أشرف صبحي، بعد الحكم الذي أصدرته اللجنة الأولمبية المصرية في حق رئيس النادي. وكانت اللجنة الأولمبية المصريد اتخذت قرارات قوية ضد رئيس نادي الزمالك، تمثلت في منعه من مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه في عدد من البلاغات المقدمة ضده.

وعلق وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، على الحكم الذي أصدرته اللجنة الأوليمبية المصرية منذ أيام، وقال في بيان صحافي: نحترم استقلالية الهيئات الرياضية، أندية واتحادات ولجنة أولمبية، وتنفيذها للوائحها، أما الجزء الذي يخص وزارة الرياضة في هذا الشأن، فسيكون بتطبيق القانون فقط وهو ما سيحدث.

ومن جانب آخر أظهر نجم نادي الزمالك السابق حازم إمام دعمه لرئيس النادي، حيث نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" صورة لمرتضى منصور، وعلق عليها:"هنفضل في ظهرك، وما حدش هيقدر يوقعنا".

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