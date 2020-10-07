بالصور.. محمد صلاح ينقذ رجلاً مشرداً ويمنحه 100 جنيه إسترليني

المصدر: أحمد طارق - دبي

كشفت صحيفة ذا صن البريطانية عن قيام نجم ليفربول، المصري محمد صلاح بموقف بطولي، أنقذ من خلاله رجلا مشرداً في شهر سبتمبر الماضي. وذكرت أن صلاح قام بعمل بطولي عقب فوز ليفربول على أرسنال 3-1 في 28 سبتمبر الماضي، مشيرة إلى أنه شاهد بعض الشباب يقومون بمضايقة رجلاً مشرداً، قبل أن يتدخل ويقوم بتوبيخهم.

وأضافت: "صلاح منح الرجل الذي يدعى ديفيد كريغ 100 جنيه إسترليني، الذي أبدى سعادته الكبير بموقف لاعب ليفربول، مؤكداً أنه لم يصدق ما قام به مو".

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