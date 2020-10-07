إصابة رئيس رابطة الدوري الإيطالي بفيروس «كورونا»

المصدر: روما - د.ب.أ

كشفت الفحوص التي خضع لها رئيس رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، باولو دال بينو، إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وجاء ذلك طبقاً لما ذكرته الرابطة في مذكرة أرسلتها إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، وأوضحت أن دال بينو يخضع للعزل الصحي في منزله، وقد ظهرت عليه أعراض الإصابة. وخضع دال بينو (58 عاماً)، الذي يترأس الرابطة منذ يناير الماضي، لفحص «كورونا» أول من أمس.

يذكر أن إصابات فيروس كورونا ارتفعت بشكل كبير في الفترة الأخيرة بإيطاليا، وكان لافتاً إلغاء قمة الدوري بين يوفنتوس ونابولي، بسبب اعتذار الأخير عن القدوم إلى أرضية ملعب «أرينا» معقل اليوفي، بسبب الارتفاع الكبير في إصابات فيروس كورونا بين صفوفه، ما يهدده بالخسارة 3-صفر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news