ليون الفرنسي يتعاقد مع الجزائري جمال بلعمري

المصدر: الجزائر - د.ب.أ

انتقل قلب دفاع المنتخب الجزائري لكرة القدم جمال بلعمري إلى صفوف نادي ليون بعقد حر لمدة سنة قابلة للتجديد، بحسب ما ذكر النادي الفرنسي. وكتب النادي الفرنسي على موقعه الرسمي أن بلعمري «انتقل لمدة عام مع خيار تمديد عام إضافي، وأصبح عاشر لاعب دولي جزائري ينضم إلى ليون».

وكان المدافع، البالغ 30 عاماً، والمتوّج مع منتخب بلاده بلقب كأس أمم إفريقيا، قد انفصل عن نادي الشباب السعودي. وأعلن فريق مدينة الرياض في سبتمبر الماضي إلغاء عقد بلعمري بناء على طلبه، وارتبط اسمه آنذاك بالانضمام إلى الهلال والنصر والأهلي. وعجّل مسؤولو ليون بقدوم بلعمري بعد إصابة المدافع البرازيلي مارسيلو، ورحيل المدافع الدنماركي أندرسن معاراً إلى فولهام الإنجليزي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news