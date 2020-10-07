لاعب الوسط المغربي فتوحي إلى الأهلي السعودي

المصدر: الرياض - أ.ف.ب

أعلن النادي الأهلي السعودي لكرة القدم، أمس، تعاقده مع لاعب الوسط المغربي إدريس فتوحي لموسم واحد، مع أفضلية التمديد لموسم آخر. واحترف فتوحي (31 عاماً) في الدوري السعودي مع نادي الحزم، كما حمل ألوان عجمان ودبا الفجيرة في الإمارات، بعد مسيرة في فرنسا مع ناديي لوهافر وإيستر.

ويحاول أهلي جدة تعويض النجم الجزائري يوسف بلايلي، الذي طالب بفسخ عقده من جانب واحد مع الأهلي.

وانضم فتوحي إلى الحزم في يوليو 2019 قادماً بصفقة انتقال حر من دبا الفجيرة، وقدم مستوى جيداً الموسم الماضي بتمريراته الحاسمة، رغم هبوط فريقه إلى الدرجة الثانية. ويستعد الأهلي لمواجهة الباطن في أولى مراحل الدوري السعودي في 18 الجاري، بعدما أنهى الموسم المنصرم في المركز الثالث، فيما ودع دوري أبطال آسيا من ربع النهائي أمام مواطنه النصر بثنائية نظيفة.

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