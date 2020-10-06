ميسي ينقل زملاءه في منتخب الأرجنتين على متن طائرته الخاصة

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشفت صحيفة "ذي الصن" البريطانية اليوم عن أن نجم وقائد منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي قام بالتفاتة طيبة تجاه عدد من زملائه في "التانغو"، حيث فتح لهم أبواب طائرته الخاصة للسفر إلى الأرجنتين، تحضيرا لمواجهتي بوليفيا والإكوادور في تصفيات مونديال 2022.

وسافر مع ميسي من مدينة برشلونة، نجم يوفنتوس الإيطالي باولو ديبالا، وكذلك اللاعب خوان فويت، وماركوس أكونا، ولاعب إشبيلية لوكاس أوكامبوس، ومدافع بورتو البرتغالي نيكولاس أوتاميندي. وانطلق الجميع من إسبانيا، على أن يعودوا معه إلى إسبانيا مجددا، ثم منها يلتحق كل لاعب بناديه.

ورغب ميسي في تجنيب زملائه عناء إجراءات السفر المعقدة في الفترة الحالية بسبب فيروس كورونا. يذكر أن طائرة ميسي الخاصة هي من نوع "غولف ستريم في" وتقدر قيمتها بنحو 16 مليون دولار، وكان قد اشتراها في العام 2018. وحين لا يستخدمها يقوم بتأجيرها لصالح شركة أرجنتينية متخصصة في السفر والسياحة. وتستطيع الطائرة استقبال 16 شخصا في كراسي مريحة، بجانب باقي المرافق الاخرى.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news