فرع جديد لـ"فيفا" في باريس مطلع 2021

المصدر: وكالات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم انه سيفتح فرعا في العاصمة الفرنسية باريس مطلع العام 2021، بعد التوصل إلى "اتفاق" أمس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وذكر "فيفا" الذي يتخذ من مدينة زوريخ السويسرية مقرا له ان الأمر يتعلق بـ"تعزيز العلاقات مع فرنسا والفرنكوفونية بالإضافة إلى يونيسكو (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة) والوكالة الفرنسية للتنمية"، دون ذكر معلومات إضافية حول عدد الموظفين المعنيين ونشاطهم. وقال متحدث باسم الاتحاد الدولي ان هذه الخطوة ليست مقدمة لعودة مقر الاتحاد الدولي إلى باريس مهد الاتحاد الدولي.

وفي لقاء الأمس الذي شارك فيه أيضا رئيس الاتحاد الفرنسي نويل لوغريت، اتفق ماكرون ورئيس "فيفا" السويسري جاني إنفانتينو "على مبدأ افتتاح فرع لفيفا في باريس" مطلع 2021.

وتأسس الاتحاد الدولي عام 1904 عبر اتحادات فرنسا، بلجيكا، هولندا، اسبانيا، السويد، سويسرا والدنمارك لكرة القدم، ورئسه بين 1920 و1954 الأب الروحي لكأس العالم الفرنسي جول ريميه، علما بأن فيفا انتقلت إلى سويسرا في العام 1932.

ويتمتع فيفا بمكانة جمعية غير ربحية، برغم وصول احتياطه إلى 2,74 مليار دولار أميركي بحسب تقريرها السنوي الأخير، وهي مكانة أكثر ملاءمة من الشركات. يخضع للقضاء السويسري الذي فتح نحو عشرين تحقيقا جزائيا بحق مسؤولين كرويين، اثر فضيحة فساد 2015. وعزز البرلمان السويسري في 2015 مكافحة الفساد الخاص بنص أطلقت عليه وسائل الإعلام "قانون فيفا"، حيث كانت المنظمة العالمية في قلب المناقشات البرلمانية.

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