إصابة لاعب جديد في ليفربول بفيروس كورونا

المصدر: أحمد طارق - دبي

أعلن الاتحاد السويسري لكرة القدم اليوم أن نتيجة اختبار شيردان شاكيري لكوفيد-19 جاءت إيجابية، بعد يوم واحد من عودة لاعب ليفربول لتشكيلة بلاده لأول مرة منذ أكثر من عام واحد. وبات شاكيري ثالث لاعب يتعرض للإصابة بفيروس كورونا في نادي ليفربول، بعدما سبق أن أعلن بطل الدوري الإنجليزي عن إصابة كل من السنغالي ساديو ماني والإسباني تياغو ألكانتارا، بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي

ووصل شاكيري، الذي خاض آخر مباراة مع سويسرا في دوري الأمم في يونيو من العام الماضي، إلى فندق المنتخب الوطني أمس، قبل خوض مباراة ودية على أرضه أمام كرواتيا غدا.

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