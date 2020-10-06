الغاني بارتي من أتلتيكو مدريد إلى أرسنال

ذكرت تقارير صحافية ان نادي ارسنال الانجليزي دفع البند الجزائي في عقد لاعب الوسط الغاني توماس بارتي من نادي اتلتيكو مدريد الاسباني وقيمته 50 مليون يورو وان اللاعب في طريقه الى لندن للتوقيع على العقد رسميا. واعرب فريق العاصمة الانجليزية عن رغبته في الاشهر الاخيرة في التعاقد مع بارتي، لكن واجه موقفا متصلبا من نادي العاصمة الاسبانية في ما يتعلق بقيمة الصفقة، الى ان قرر مجلس ادارة لندن دفع البند الجزائي للحصول على خدماته.



يذكر ان لاعب وسط ارسنال الاوروغوياني لوكاس توريرا في طريقه ايضا الى الانضمام الى اتلتيكو مدريد لمدة عام على سبيل الاعارة. وكان ارسنال يمني النفس ايضا بالحصول على لاعب وسط ليون ومنتخب فرنسا حسام عوار، لكنه لم يدفع المبلغ المطلوب من ليون وقيمته 50 مليون يورو.

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