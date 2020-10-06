عوار باقٍ في ليون.. وديباي على طريق برشلونة

المصدر: ديسين - أ.ف.ب

أكد لاعب الوسط حسام عوار بقاءه مع ليون الفرنسي، عشية إقفال باب الانتقالات، فيما اقترب زميله المهاجم الهولندي ممفيس ديباي من الرحيل إلى برشلونة الإسباني، بحسب المدير الرياضي البرازيلي جونينيو.

قال عوار الجزائري الاصل لقناة «تيليفوت»، على هامش مباراة فريقه مع مرسيليا، التي انتهت بالتعادل 1-1 في الدوري المحلي، وافتتح فيها التسجيل من نقطة الجزاء «أشعر أنه بمقدوري تقديم المزيد لهذا النادي والفريق. أردت إكمال المسيرة مع النادي الذي تكوّنت في صفوفه».

وكان اللاعب، البالغ 22 عاماً، الذي شارك أمس في أول تجمع له مع المنتخب الفرنسي، مرشحاً للرحيل عن ليون الذي بلغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

لكن في ظل تقارير عن طلب ليون 60 مليون يورو للتخلي عن خدماته، فشل ناديا أرسنال الانجليزي ويوفنتوس الإيطالي في التوصل إلى ضمه.

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