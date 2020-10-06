«سارق الحلوى» مطلوب في توتنهام الإنجليزي

المصدر: جوني جبور - دبي

كشفت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية عن دخول نادي توتنهام الإنجليزي في مفاوضات متقدمة مع نادي نابولي الإيطالي، لضم المهاجم البولندي أركاديوش ميليك (26 عاماً).

وسلّطت الصحيفة الضوء على جوانب عدة في حياة أركاديوش، ومنها طفولته الصعبة، عندما هجره والده حين كان صبياً في سن السادسة، واضطراره وهو صغير لسرقة الحلوى من المتاجر، وكاد أن يضل طريقه قبل أن يعلب كرة القدم.

وقالت الصحيفة: «إن مدرب كرة بولندياً يدعى ستومير موكي كان له الفضل في اكتشاف موهبة ميليك، وتشجيعه على تغيير مسار حياته، وساعده في تحقيق حلمه بأن يصبح لاعب كرة قدم مشهوراً».

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى محاولات ميليك الانضمام إلى الأندية الإنجليزية، بدايةً من عام 2011، وتحديداً من بوابة توتنهام الإنجليزي، مقابل 100 ألف جنيه إسترليني، إلا أن وجود مهاجمين على مستوى عالٍ حرمه من القدرة على إبرام صفقة التعاقد، لتدور عجلة كرة القدم، ويعود توتنهام اليوم ويفاوض على ضم أركاديوش مقابل 25 مليون جنيه إسترليني.

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