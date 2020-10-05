بالصور.. نجم كرة قدم عالمي يهدي نفسه سيارة فارهة في يوم ميلاده

المصدر: متابعات - محمد الحتو

ذكرت صحيفة "أس" الإسبانية بأن مهاجم ميلان الإيطالي، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش واصل إثارته للجدل في عالم الساحرة المستديرة، عندما أهدى نفسه سيارة فارهة من طراز "بورش 911 تارجا 4s هيريتاج" احتفالاً بيوم ميلاده الــ 39، وذلك بعد أيام من إصابته بفيروس كورونا.

وقالت الصحيفة: "إن سيارة إبراهيموفيتش تعتبر من الإصدارات المحدودة وقد طرحت الشركة منها 992 سيارة فقط في كل أنحاء العالم"، مشيرة إلى أن "سعرها يبلغ 210 آلاف يورو".

ونشر ابراهيموفيتش -المولود في الثالث من أكتوبر 1981- على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" صوراً للسيارة وعلّق عليها: "عيد ميلاد سعيد إبرا".

يذكر أن ابراهيموفيتش يحظى بـ 44.6 مليون متابعاً على "إنستغرام" ودائماً ما تكون تغريداته وتفاعله مع الجماهير عبر مواقع التواصل مثيرة للجدل والاهتمام معاً.



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