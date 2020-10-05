بعد خسارة ليفربول المهينة.. تعرف إلى ترتيب محمد صلاح بين هدافي الدوري الإنجليزي

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

حجز هداف ليفربول الإنجليزي، المصري محمد صلاح، مكاناً له في صراع المنافسة على لقب هداف الدوري الإنجليزي الشرس منذ بداية البطولة.

وعلى الرغم من خسارة "الريدز" بسباعية أمام أستون فيلا، أمس، إلا أن صلاح كان الحصان الرابح في الفريق بعدما نجح في تسجيل هدفي فريقه في إطار منافسات الأسبوع الرابع من "البريميرليغ".

وكان ليفربول قد تعرض لخسارة قاسية في الدوري الإنجليزي بسباعية وهي المباراة التي ستؤثر في معنويات الفريق الفترة المقبلة، بينما كان محمد صلاح الأعلى تقييماً في المباراة ووصل إلى الهدف الخامس له هذا الموسم بعد خوضه أربع مباريات فقط مع "الريدز".

وتالياً قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2020-2021 حتى الآن:

1- سون هيونغ مين 6

2- جيمي فاردي 5

3- دومينيك كالفرت لوين 5

4- جيمي فاردي 5

5- محمد صلاح 5

6- كاليوم ويلسون 4

7- نيال موباي 4

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