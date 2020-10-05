المصنف الأول في عالم التنس يختبر نفسه في مهنة "ماسح الخطوط"

المصدر: جوني جبور-دبي

واصل المصنف الأول عالمياً الصربي نوفاك ديوكوفيتش، مواقفه الطريفة في عالم الكرة الصفراء، بعد أن ظهر في مواجهته بالدور الـ 16 في بطولة فرنسا المفتوحة رولان غاروس التي جمعته أمام الكولومبي دانيال غالان، وهو يساعد أحد العمال المسؤولين في إبراز خطوط الملعب، كون المباريات تقام على الأرضية الرملية، في لقطة شهدت تفاعلاً من الجماهير التي حضرت لمتابعة المباراة.

وعلى الرغم من التفوق الواضح للنجم الصربي، خصوصاً أن حسم اللقاء بسهولة وبثلاثة مجموعات دون رد جاءت نتائجها "6-0 و6-3 و6-2"، إلا أن المصنف الأول عالمياً كان حريصاً شأنه شأن لاعبي التنس على إظهار الخطوط الجانبية والخارجية للمعلب، لكونها تسهل المهام على الحكام في رؤية موضع الكرات سواء داخل أو خارج الملعب، وبالتالي احتساب النقاط من عدمها، وهو ما استدعى من ديوكوفيتش، وفي ظل معاناته بأكثر من مباراة خلال البطولة والدخول في سجالات من الحكام، إلى التخلي عن مضربه والتوجه إلى أحد المساعدين وتولي مهمة أبعاد الرمال عن خطوط الملعب مختبراً نفسه في مهنة "ماسح الخطوط".

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