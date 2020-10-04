بينهم 12 لاعباً.. نادٍ رياضي أردني يسجل 21 إصابة بفيروس كورونا

كشف نادي الوحدات الأردني، مساء الأحد، عن تسجيل إصابات بفيروس كورونا بين صفوفه لـ 12 لاعباً و9 إداريين.

وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه على "فيسبوك": "إن المصابين سيخضعون للعزل المنزلي لمدة 10 أيام، على أن يخضعوا للفحص مرة ثانية بعد 10 أيام، فيما سيتم إعادة الفحص لمن جاءت نتائج فحوصاتهم سلبية من منظومة الفريق بعد 5 أيام".

وأضاف أن المصابين هم رمضان مخلوف، علاء ابو جلود، عامر نجم، محمد حسن شكلة، أمجد الطاهر، بسام شلباية، عبد الله ابو زمع، د.مؤيد عمر، محمد رياض البرغوثي، واللاعبون سليم عبيد، فهد يوسف، مهند سمرين، رجائي عايد، هشام صيفي، أحمد سمير، يزن محمد يوسف، شاهر شلباية، فادي عوض، صالح راتب، عبد العزيز انداي، معاذ العموري.

وفي ذات السياق، أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، تأجيل مباراة كان من المقرر أن تجمع ناديي سحاب والحسين إربد، يوم الجمعة المقبلة، لحساب الجولة 11 من بطولة الدوري الأردني للمحترفين وذلك بعد ثبوت إصابة 15 لاعباً وإداريا من نادي سحاب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).