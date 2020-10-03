أتليتيكو يفشل في هز شباك فياريال بمشاركة سواريز

المصدر: وكالات

تعادل أتليتيكو مدريد بدون أهداف مع ضيفه فياريال اليوم السبت في ثاني تعادل سلبي على التوالي، لتضيع نشوة البداية الرائعة للفريق في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وخاض لويس سواريز أول مباراة من البداية على أرض فريقه الجديد عقب مشاركته كبديل في الفوز 6-1 على غرناطة الأسبوع الماضي، وبدأ أتليتيكو في تشكيل بعض الخطورة بعد استبداله ومشاركة دييجو كوستا.

واقترب كوستا مرتين من انتزاع هدف الفوز قرب النهاية لكنه فشل في تحويل تمريرات عرضية خطيرة من يانيك كاراسكو إلى مرمى فياريال الذي سنحت له أيضا فرصة هز الشباك في وقت متأخر عندما أرسل المهاجم جيرار مورينو تسديدة مباشرة مرت إلى جوار المرمى.

وكان فياريال الطرف الأفضل معظم فترات المباراة وكان بإمكانه التقدم خلال الشوطين عبر الظهير الأيمن ماريو جاسبر الذي هدد مرمى يان أوبلاك مرتين لكن حارس أتليتيكو تصدى لهما ببراعة.

ويتصدر فياريال بقيادة مدربه أوناي إيمري ترتيب المسابقة مؤقتا برصيد ثماني نقاط من خمس مباريات، بينما حصد أتليتيكو، الذي بدأ الموسم بعد أسبوعين من انطلاقه، خمس نقاط من ثلاث مباريات.

ودخل أتليتيكو المباراة بحثا عن رد عقب تعادله سلبيا مع ويسكا يوم الأربعاء الماضي، لكنه عانى مرة أخرى من أجل اختراق دفاع المنافس بينما كان وجود أوبلاك حاسما مع فريقه.

وقال حارس المرمى "لم نتحرك كثيرا في الشوط الأول وكلما وجدنا مساحة أكبر تحسن الأداء، لكن نحتاج للعب بهذه الطريقة من البداية. كان يجب أن نستغل الأجنحة أكثر وإرسال المزيد من التمريرات العرضية.

"فياريال خطط للمباراة جيدا، أغلقوا المساحات أمامنا في الشوط الأول ولم يسمحوا لنا بأي مساحة للتحرك. قدموا مباراة جيدة، كان بإمكاننا فعل المزيد لكننا لم نقدم ما يكفي للفوز. نغادر الملعب بتعادل لم نكن نبحث عنه".

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