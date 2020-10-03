رئيس جنوب إفريقيا يهنئ موسمياني بتوليه تدريب الأهلي المصري

المصدر: القاهرة - د ب أ

وجه سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، التهنئة لمواطنه بيتسو موسيماني بعد تعيينه مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري.

وقال سيريل رامافوزا، في بيان رسمي صدر اليوم عن رئاسة الجمهورية في جنوب إفريقيا ونشره الأهلي المصري عبر موقعه الإلكتروني: "سنفتقد بيتسو موسيماني كقوة في كرة القدم في جنوب إفريقيا، ولكن تعيينه من قبل النادي الرائد في قارتنا يعزز أواصر الصداقة بين بلدينا".

وأضاف: "أنه أيضا اعتراف بالموهبة والقدرات الموجودة داخل قارتنا، أتمنى لبيتسو وفريقه التوفيق، وهم يرفعون رايتنا وراية كرة القدم الإفريقية مع ناد يفتخر بنجاحه جميع الأفارقة".

وقررت إدارة الأهلي المصري التعاقد مع بيتسو موسيماني الجنوب إفريقي لتدريب الفريق لمدة موسمين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news