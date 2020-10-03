فيروس كورونا يصيب أهم لاعب في ليفربول

المصدر: أحمد طارق - دبي

أعلن نادي ليفربول في بيان رسمي إصابة نجمه ساديو ماني بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ويخضع اللاعب حاليا للعزل الفردي وفقا للإجراءات المتبعة.

وأوضح النادي أن اللاعب السينغالي سيتبع الإجراءات اللازمة، مثلما حدث مع زميله تياغو ألكانتارا، وسيستمر في اتباع البرتوكول الوقائي، وسيخضع اللاعب لفترة العزل المطلوبة حتى يتعافى من الإصابة.

ويعد ساديو ماني أهم لاعب في فريق ليفربول في الوقت الحالي، خصوصاً أنه تألق في آخر مباراتين للفريق أمام تشيلسي وأرسنال في الدوري الإنجليزي، بعدما أحرز هدفين في مرمى "البلوز"، وهدفاً في مرمى "المدفعجية".

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