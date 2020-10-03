الإصابة تبعد كارفاخال عن ريال مدريد شهرين

المصدر: مدريد ■أ.ف.ب

تعرّض الظهير الأيمن في ريال مدريد الإسباني داني كارفاخال لإصابة في رباط ركبته اليمنى قد تبعده عن الملاعب حتى شهرين، بحسب ما أفاد أمس النادي الملكي.

وخضع اللاعب البالغ 28 عاماً للفحوص الطبية، وقد تبين «إصابته في الرباط الجانبي الداخلي للركبة اليمنى»، بحسب ما قال ريال مدريد في بيان، من دون أن يحدد المدة التي يحتاجها اللاعب للتعافي واكتفى بالقول إنه بانتظار تطور وضعه، لكن الصحافة المحلية أشارت إلى أنه قد يغيب عن بطل الدوري حتى شهرين. وسيغيب كارفاخال عن مباراة الدوري غداً ضد ليفانتي، ثم مباريات المنتخب الإسباني ضد البرتغال ودياً ثم سويسرا وأوكرانيا في دوري الأمم الأوروبية.

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