بالفيديو: "جاء يكحلها عماها".. مدافع يسجل في مرمى فريقه بشكل كوميدي

المصدر: متابعات - محمد الحتو

سجل فريق رييكا الكرواتي هدفاً كوميدياً من نيران صديقة بمرمى كوبنهاغن الدنماركي صعد من خلاله إلى دور المجموعات بالدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ".

وحمل الهدف إمضاء مدافع كوبنهاغن بيتر أنكيرسين الذي حاول اللحاق بكرة المهاجم فرانكو أندرياشيفيتش الملعوبة فوق الحارس باتجاه المرمى لكنها ارتطت بالعارضة وسقطت على قدم المدافع وأكملت طريقها داخل المرمى معانقة الشباك وسط حالة ذهول الفريقين.

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