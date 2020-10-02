ريال مدريد يشخّص إصابة كارفاخال.. و"ماركا" تكشف عن الصدمة!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشف نادي ريال مدريد عبر حسابه في "تويتر"، اليوم الجمعة، بأن الجهاز الطبي للفريق الأول شخّص الإصابة التي تعرض لها الظهير الأيمن داني كارفاخال في الرباط الجانبي الداخلي لركبته اليمنى، في وقت

وقال النادي في بيان: "أظهرت الفحوصات التي أجريت اليوم للاعبنا داني كارفاخال، من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تعرضه لإصابة في الرباط الجانبي الداخلي لركبته اليمنى. سيتم تقييم تطور حالته".

من جهتها، ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن "تسريبات من داخل ريا مدريد تؤكد أن كارفاخال سيغيب لمدة شهرين بسبب الإصابة الأمر الذي سيتسبب في عدم لحاقه بأول أربع مباريات في دوري أبطال أوروبا، كما سيغيب عن المنتخب الإسباني استعداداً للقاء البرتغال وديا وسويسرا وأوكرانيا في الجولتين الثالثة والرابعة من دوري الأمم الأوروبية".

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