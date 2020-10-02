منتخب سورية يلغي معسكره الخارجي

المصدر: جوني جبور - دبي

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، في بيان صحافي عن إلغاء المعسكر الخارجي للمنتخب الأول لكرة القدم، الذي كان من المقرر إقامته في الإمارات الشهر الجاري، وذلك بناءً على توصية من المدير الفني المدرب التونسي نبيل معلول.

وأوضح البيان: "إلغاء معسكر المنتخب السوري في الإمارات، جاء بعد تعذر إقامة المباراة الودية التي كان من المقرر أن تجمع "نسور قاسيون" مع المنتخب الكويتي". وأكد البيان أنه سيتم الاستعاضة عن المعسكر الخارجي، بأخر داخلي، تتم الدعوة إليه لجميع اللاعبين المحترفين في الخارج.

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