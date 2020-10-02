عقوبة غير متوقعة من مرتضى منصور على فرجاني ساسي

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور أنه سيتم توقيع عقوبة مغلظة على اللاعب التونسي فرجاني ساسي، لم يتم توقيعها من قبل على أي لاعب في "الأبيض"، بعدما تلقى ساسي البطاقة الحمراء في مباراة الزمالك والمصري بالدوري المحلي.

وقال منصور لقناة "تين تي في" إنه: "ساسي تعرض للاستفزاز والضرب ولكن إذا افترضنا أنك أمام قاضي في المحكمة وتم استفزازك من المحامي الخصم، هل تسب وتضرب القاضي؟ بالتأكيد لا". وأكمل حديثه قائلا: "طرد ساسي كاد يكلفنا المركز الثاني وبطولة إفريقيا، بكل صراحة، لذلك وقعت غرامة مالية مغلظة على اللاعب التونسي".

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