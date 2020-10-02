رسمياً.. الجنوب إفريقي موسيماني مدرباً للأهلي المصري

المصدر: القاهرة ■د.ب.أ

أعلن النادي الأهلي المصري، أمس، بعد اجتماع برئاسة رئيس النادي، محمود الخطيب، الموافقة على إنهاء التعاقد مع السويسري، رينيه فايلر، وتعيين الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني خلفاً له في منصب المدير الفني للفريق الأول. وكشف النادي، في بيان صحافي، أنه تعاقد مع بيتسو موسيماني وجهازه المعاون لموسمين اعتباراً من اليوم، وقال إن الجهاز المعاون يضم مدرباً مساعداً وآخر متخصصاً في الإحصاءات، وأضاف: «كما ينضم للجهاز سامي قمصان مدرباً مساعداً، والبلجيكي ميشيل يانكون مدرباً لحراس المرمى، اللذان تم الإبقاء عليهما، واستمرار سيد عبدالحفيظ مديراً للكرة». وقال الأهلي إنه قرر إنهاء العلاقة التعاقدية مع فايلر بما يتفق مع بنود عقده مع النادي «نظراً إلى صعوبة تحقيق مطالبه الطارئة، التي لم تكن مدرجة في بنود التعاقد، وتتعارض مع مصلحة الفريق واستقراره في هذه المرحلة المهمة، فضلاً عن حاجة لاعبيه إلى التركيز والاستعداد القوي للمرحلة المقبلة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news