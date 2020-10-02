رابطة السلة الأميركية لا تستبعد فقاعة جديدة الموسم المقبل

المصدر: واشنطن ■أ.ف.ب

جدد مفوض رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، آدم سيلفر، أول من أمس، التأكيد على أن الموسم المقبل يجب ألا ينطلق قبل يناير المقبل، معرباً عن أمله في أن يكون ذلك «بحضور الجماهير» في الملاعب «إذا كانت الاختبارات السريعة» لفيروس «كوفيد-19» تسمح بذلك، دون استبعاد فقاعة جديدة.

وقال سيلفر في مؤتمر صحافي قبيل المباراة الأولى في الدور النهائي بين لوس أنجليس ليكرز وميامي هيت: «ببروتوكولات مناسبة، يمكننا إعادة الجماهير إلى الملاعب»، مضيفاً «هذا هو هدفنا حقاً، لكن ذلك يعتمد على عدد قليل من التطورات الأخرى. قد يكون الاختبار السريع هو المفتاح».

وإذا أراد سيلفر إظهار بعض التفاؤل بشأن هذا الموضوع، فإنه لم يستبعد خيار استئناف اللعب في الفقاعة، مثل الموسم الحالي الذي ينتهي في ديزني وورلد.

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