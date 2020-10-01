أزمة أذربيجان تدفع قائد منتخب أرمينيا للتخلي على عقد احترافي في اليونان

المصدر:
  • جوني جبور - دبي
التاريخ:

تخلى قائد منتخب أرمينيا لكرة القدم، فارزدات هارويان (28 عاماً) عن عقد احترافي في الدوري اليوناني مع فريق لاريسا، وذلك تلبية لنداء جيش بلاده والمشاركة في النزاع العسكري الجاري حاليا ضد أذربيجان بسبب قضية ناغورني كارباخ.

وأوضحت صحيفة "أس" الإسبانية، أن اللاعب كان قاب قوسين أو أدنى، من إكمال صفقة انتقاله إلى الدوري اليوناني، وتوقيع العقد مع لاريسا، عقب ثلاثة مواسم خاضها مع فريق "آورال" المنافس في الدوري الروسي الممتاز.

وأكدت الصحيفة، أن اللاعب قرر التضحية من أجل بلاده في حربها القائمة حالياً ضد أذربيجان، خصوصاً بعد أن ناشدت أرمينيا جميع مواطنيها الذين تقل أعمارهم عن 40 عاماً الانضمام إلى جيشها، وهو ما لم يتأخر في الاستجابة إليه هارويان.

 

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