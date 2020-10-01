رسالة من ميسي لإدارة برشلونة: لنضع حداً للخلافات

المصدر: برشلونة - أ.ف.ب

دعا قائد ونجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى «وضع حد» للخلافات ونبذ الصراعات في النادي الكاتالوني. وجاء في مقابلة أجراها المهاجم الدولي الأرجنتيني مع صحيفة «سبورت» الكاتالونية: «بعد العديد من الخلافات، أريد وضع حد لذلك»، مضيفاً: «علينا أن نوحد جميع من لهم علاقة ببرشلونة، والافتراض أن الأفضل لم يأتِ بعد»، وتابع: «أتحمل مسؤولية أخطائي، إن وجدت في مطلق الأحوال، وعلينا أن نبني برشلونة أفضل وأقوى».

وأردف: «أريد أن أبعث برسالة إلى جميع أعضاء النادي وإلى الجماهير، في حال شعر أحدهم بانزعاج مما قلته أو فعلته، لا ينبغي أن يشككوا أبداً في أني أفكر دائماً في ما هو الأفضل للنادي».

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