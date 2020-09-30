النصر السعودي يتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا

المصدر: وكالات

بلغ النصر السعودي نصف نهائي دوري أبطال آسيا في كرة القدم للمرة الثانية في تاريخه عقب فوزه على مواطنه الأهلي 2-صفر، اليوم الأربعاء، في الدوحة حيث تقام مباريات منطقة الغرب بنظام التجمع.

وسجل هدفي الفوز الأرجنتيني غونسالو مارتينيس (13) وعبد الفتاح عسيري (55).

ويلتقي النصر الذي بلغ نهائي 1995 عندما خسر أمام إيلهوا تشونما الكوري الجنوبي (صفر-1)، السبت المقبل على الملعب عينه مع الفائز بين باختاكور الأوزبكي الذي يخوض ربع النهائي للمرة الاولى منذ 2009 بعدما كان بلغ نصف النهائي في 2003 و2004، وبرسبوليس الإيراني وصيف 2018.

وتصدر النصر مجموعته الرابعة برصيد 11 نقطة من ثلاثة انتصارات وتعادلين وخسارة كانت في مباراته الأخيرة التي لعبها بالصف الثاني. ثم تجاوز مواطنه التعاون بهدف في ثمن النهائي حمل توقيع مهاجمه المتألق ومتصدر ترتيب الهدافين (6) المغربي عبد الرزاق حمدالله.



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