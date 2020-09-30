بالفيديو: مورينيو يحتفل بالفوز على تشيلسي مثل الأطفال

المصدر: متابعات - محمد الحتو

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي احتفالية هستيرية لبرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام الإنجليزي بعد الفوز المثير الذي حققه أمس الثلاثاء، على فريقه السابق تشيلسي بركلات الترجيح 5-4 (1-1) في دور الـ16 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

ويبدو أن الفرحة المضاعفة بالفوز كان سببها التوتر الذي خيم على أحداث اللقاء بين الغريمين، وتحديداً بعد المشادة الكلامية بينه وبين مدرب تشيلسي فرانك لامبارد الذي سبق وأن كان من اللاعبين البارزين في تشكيلة مورينيو التي سطرت إنجازات لا تمحيها ذاكرة الدوري الإنجليزي.

وبعد انتهاء المباراة طار مورينيو فرحاً وعانق مساعده، وركضا معاً بسرعة في نفق اللاعبين المؤدي إلى غرفة تبديل الملابس مثل الأطفال او الشبان الصغار.. وتالياً الفيديو:

مورينهو بعد الفوز على تشلسي😂💙:



pic.twitter.com/7RCbsglZVn — E P L W O R L D (@EPLworld) September 30, 2020

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