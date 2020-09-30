الدوري الإيطالي مهدد بالإيقاف مجدداً بسبب "كورونا"

المصدر: جوني جبور-دبي

كشفت صحيفة "لا ريبوليكا" الإيطالية، عن إجراء الحكومة في إيطاليا، محادثات مكثفة مع وزارة الرياضة، من أجل تقرير كيفية التصدي لخطر الموجة الثانية من جائحة "فيروس كورونا المستجد"، ومن ضمنها طرح خيار تعليق منافسات موسم 2020-2021 من الدوري الإيطالي لمدة أسبوعين.

وأوضحت الصحيفة، ان: "محادثات مكثفة تجريها الحكومة الإيطالية مع جهات عدة، حول الإجراءات التي ستقوم باتخاذها بعد انتشار الموجة الثانية من جائحة "كورونا"، من بينها احتمالية تعليق منافسات الدوري الكروي لأسبوعين، خصوصاً بعد تنامي اعداد اللاعبين المصابين بالفيروس التاجي".

ولفتت الصحيفة إلى أن الأرقام التي تم الكشف عنها عقب مباراة "جنوى" ونابولي في الجولة الثانية من عمر الدوري، في مباراة تأجلت لعدة ساعات جراء اكتشاف إصابة حارس جنوى ماتينا بيرين بعدوى فيروس "كورونا" قبل أن تقام المباراة بصورة طبيعة وتنتهي بفوزٍ عريض لنابولي بسداسية نظيفة، شهدت إصابة 14 لاعباً من "جنوى" بالفيروس التاجي، الأمر الذي استدعى من إدارة نابولي الطلب من لاعبي الفريق عزل أنفسهم في منازلهم، بانتظار ظهور نتائج المسحة الطبية.

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